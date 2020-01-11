Беглов проверил ход строительства социальных объектов в Шушарах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил, что к 8 марта жителям Шушар должны сделать подарок: завершить строительство дошкольного учреждения.

Такое поручение градоначальник отдал сегодня, 11 января, в ходе рабочей поездки по Пушкинскому району Северной столицы. «Подтягивайте сроки», — резюмировал Беглов, говоря о возведении детского сада на Школьной улице в Шушарах.

Отметим, что здание прошло проверку Госстройнадзора, теперь детсад ждет чистовая отделка, а также установка оборудования, приобретенного местной администрацией. Кроме того, Беглов рассказал, что город выкупит в этом же доме еще одно помещение на 75 мест. Таким образом, весной детсад примет не 105, а 180 малышей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 42 школах Ленобласти проведут капитальный ремонт в спортивных залах.