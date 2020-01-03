В Ленобласти в сельских школах отремонтируют спортзалы

Населенные пункты в сельской местности и города Ленинградской области получат все необходимое для качественных занятий спортом.

В рамках программы «Успех каждого ребенка» из бюджета 47 региона выделено почти 79 миллионов рублей на ремонт 42 школьных спортивных залов. Таким образом, обновленные и модернизированные помещения порадуют более 17 тысяч учащихся.

Планируется, что все 42 объекта будут отремонтированы в течение 2020-2022 годов. Ежегодно сдавать в эксплуатацию будут 14 спортзалов, сообщают в пресс-службе областного правительства. Кроме того, власти продолжат развивать спортивные клубы на базе общеобразовательных учреждений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области расширили перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться услугами социального такси.