Пожарные спасли пенсионерку из полыхающей квартиры на Будапештской

Пожарные спасли пенсионерку из полыхающей квартиры на Будапештской
Женщина получила ожоги. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга пожарные спасли пожилую жительницу из полыхающей квартиры.

Все произошло сегодня, 23 января, в одном из домов на Будапештской улице. В квартире на 3-м этаже вспыхнула обстановка на площади 3 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в результате произошедшего пострадала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами в НИИ им. И.И. Джанелидзе. Врачи диагностировали и петербурженки отравление продуктами горения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП из пяти машин в Петербурге. Очевидцы предположили, что причиной аварии стали погодные условия.

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