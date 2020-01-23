«Не успели переобуться»: пять легковушек столкнулись у «Черной речки»

&#171;Не успели переобуться&#187;: пять легковушек столкнулись у &#171;Черной речки&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге около метро «Черная речка» произошло ДТП из пяти легковых автомобилей. Среди подбитых машин оказался каршеринг.

Авария случилась в четверг вечером, 23 января. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники столкнулись сразу после поворота.

В комментариях пользователи соцсети «ВКонтакте» пишут, что причиной произошедшего могут быть погодные условия.

«Не успели переобуться», — написал подписчик.

Поврежденные машины не мешают проезду других участников движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сошедшем с рельс трамвае на Дыбенко. Пассажирский транспорт перегородил проезд в сторону Кудрово.

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