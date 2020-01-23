На пересечении Дыбенко и Товарищеского трамвай сошел с рельс

На пересечении Дыбенко и Товарищеского трамвай сошел с рельс
Трамвай сошел с рельс. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта трамвай сошел с рельс. По словам очевидцев, проезд в сторону Кудрово затруднен.

Все произошло сегодня вечером, 23 января. Свидетели дорожного инцидента отметили, что трамвай сошел с рельс, когда пытался заехать на конечную станцию. В результате проезд в сторону Кудрово был затруднен для автомобилистов. Однако проблема уже устраняется.

«Службы работают», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о паровозике из машин, который образовался у станции метро «Черная речка».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб трамвай
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожарные спасли пенсионерку из полыхающей квартиры на Будапештской
Техработы изменят планы влюбленных в Петербурге. Прием заявлений в ЗАГС остановят
«Не успели переобуться»: пять легковушек столкнулись у ...
На пересечении Дыбенко и Товарищеского трамвай сошел с рельс
Тучный сын Никаса Сафронова сел на шпагат Волочковой
Водитель KIA собрал паровозик из машин у «Черной речки»
Кличко похвастался, что выучил слово, опозорившее его в прошлом году на ...
«Большие молодцы»: спасатели оперативно прибыли к месту ЧП на ...