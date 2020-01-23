На пересечении Дыбенко и Товарищеского трамвай сошел с рельс

В Петербурге на перекрестке улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта трамвай сошел с рельс. По словам очевидцев, проезд в сторону Кудрово затруднен.

Все произошло сегодня вечером, 23 января. Свидетели дорожного инцидента отметили, что трамвай сошел с рельс, когда пытался заехать на конечную станцию. В результате проезд в сторону Кудрово был затруднен для автомобилистов. Однако проблема уже устраняется.

«Службы работают», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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