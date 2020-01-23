Водитель KIA собрал паровозик из машин у «Черной речки»

Водитель KIA собрал паровозик из машин у &#171;Черной речки&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

Все произошло сегодня вечером, 23 января. По словам очевидцев, машины столкнулись перед Торжковской улицей. Они также отметили, что паровозик из нескольких машин собрал водитель KIA.

«Удар был неслабым», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на Будапештской улице. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

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