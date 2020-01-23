«Большие молодцы»: спасатели оперативно прибыли к месту ЧП на Будапештской

&#171;Большие молодцы&#187;: спасатели оперативно прибыли к месту ЧП на Будапештской
Спасатели подъехали к одной из парадных многоэтажного дома. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Будапештской улице спасатели тушили пожар в квартире. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

О ЧП стало известно сегодня, 23 января, около восьми часов вечера. На опубликованной записи видно, что к многоэтажному дому подъехала пожарная машина. Спасатели разбили окно в парадной на первом этаже и протянули туда пожарный рукав.

«2 наряда пожарных», — сообщил пользователь «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Сети также отметили, что пожарные работали слаженно, в результате чего быстро справились с возгоранием.

Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации гипермаркета «Лента». Сотрудники и покупатели магазина вышли на улицу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пожар спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На пересечении Дыбенко и Товарищеского трамвай сошел с рельс
Тучный сын Никаса Сафронова сел на шпагат Волочковой
Водитель KIA собрал паровозик из машин у «Черной речки»
Кличко похвастался, что выучил слово, опозорившее его в прошлом году на ...
«Большие молодцы»: спасатели оперативно прибыли к месту ЧП на ...
Петербуржцы сообщили об эвакуации «Ленты» на Руставели
В суд ушло дело жителя Колпино, выбросившего из окна свою собаку
Мать 3-летнего ребенка насмерть забила свою подругу во время вечеринки на ...