«Большие молодцы»: спасатели оперативно прибыли к месту ЧП на Будапештской

Спасатели подъехали к одной из парадных многоэтажного дома. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели подъехали к одной из парадных многоэтажного дома. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Будапештской улице спасатели тушили пожар в квартире. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

О ЧП стало известно сегодня, 23 января, около восьми часов вечера. На опубликованной записи видно, что к многоэтажному дому подъехала пожарная машина. Спасатели разбили окно в парадной на первом этаже и протянули туда пожарный рукав.

«2 наряда пожарных», — сообщил пользователь «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Сети также отметили, что пожарные работали слаженно, в результате чего быстро справились с возгоранием.

Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации гипермаркета «Лента». Сотрудники и покупатели магазина вышли на улицу.