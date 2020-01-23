«Большие молодцы»: спасатели оперативно прибыли к месту ЧП на Будапештской

В Петербурге на Будапештской улице спасатели тушили пожар в квартире. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.
О ЧП стало известно сегодня, 23 января, около восьми часов вечера. На опубликованной записи видно, что к многоэтажному дому подъехала пожарная машина. Спасатели разбили окно в парадной на первом этаже и протянули туда пожарный рукав.
«2 наряда пожарных», — сообщил пользователь «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В Сети также отметили, что пожарные работали слаженно, в результате чего быстро справились с возгоранием.
Другие подробности случившегося пока неизвестны.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации гипермаркета «Лента». Сотрудники и покупатели магазина вышли на улицу.