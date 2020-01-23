Петербуржцы сообщили об эвакуации «Ленты» на Руставели

Петербуржцы сообщили об эвакуации &#171;Ленты&#187; на Руставели
Сотрудников и покупателей вывели на улицу. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге в одном из гипермаркетов «Лента» началась эвакуация. Сотрудников и покупателей вывели на улицу из магазина на улице Руставели. Все произошло сегодня вечером, 23 января, в Калининском районе города.

«Всех срочно просили покинуть магазин», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи пишут, что не информированы о причинах эвакуации.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Петербурга, который выбросил из окна свою собаку. Теперь мужчина ответит перед судом.

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