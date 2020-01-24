Ночью в Гатчинском районе спасатели тушили полыхающую дачу

Сообщение о возгорании спасатели получили в 00:55. Фото: Pixabay

Сообщение о возгорании спасатели получили в 00:55. Фото: Pixabay

В ночь на 24 января в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, в поселке Кобралово загорелась дача. Сообщение о возгорании спасатели получили в 00:55.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Горела обстановка площадью 40 квадратных метров.

В 02:04 пожар был полностью потушен. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Будапештской улице 15 спасателей тушили пожар в квартире. В результате возгорания пострадала пенсионерка.