Стали известны подробности пожара в квартире на Будапештской

В Петербурге на Будапештской улице 15 спасателей тушили пожар в квартире. В результате возгорания пострадала пенсионерка.

Все произошло в четверг, 23 января, в доме 63/1. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 19:32. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели. Огонь распространился в однокомнатной квартире, в комнате площадью 18 кв. метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, спасателям удалось справиться с огнем за полчаса. К 19:32 огонь был полностью потушен, в помещении обгорела обстановка на площади 3 кв. метра.

Женщина, получившая ожоги, была эвакуирована при помощи самоспасателя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что врачи диагностировали у пенсионерки отравление продуктами горения.