Любитель коньяка устроил сразу два ДТП в центре Петербурга

В Центральном районе нетрезвый водитель устроил сразу два ДТП.
Первое ДТП произошло около 07:05 у дома № 22 на улице Восстания, где водитель Ford Transit столкнулся с машиной, сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Вторая авария произошла у дома № 17 на Восстания и попала на камеры видеонаблюдения. Виновник ДТП пытался скрыться, но был задержан.
Им оказался 32-летний уроженец Узбекистана. Выяснилось, что утром он выпил коньяка и сел за руль.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.