«Отмечают снегопад»: Audi и Mercedes затруднили проезд по Бухарестской

&#171;Отмечают снегопад&#187;: Audi и Mercedes затруднили проезд по Бухарестской
Машины заняли левую полосу движения. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.

Авария случилась в ночь на пятницу, 24 января, у дома №21 по Бухарестской улице. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что автомобиль марки Audi врезался сзади в авто Mercedes.

«Отмечают снегопад в левой полосе», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что руководителя Фонда капремонта оштрафовали за несоблюдение сроков.

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