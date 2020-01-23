«Отмечают снегопад»: Audi и Mercedes затруднили проезд по Бухарестской

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.

Авария случилась в ночь на пятницу, 24 января, у дома №21 по Бухарестской улице. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что автомобиль марки Audi врезался сзади в авто Mercedes.

«Отмечают снегопад в левой полосе», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что руководителя Фонда капремонта оштрафовали за несоблюдение сроков.