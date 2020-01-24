После дорожного конфликта на Заставской возбуждено уголовное дело

После дорожного конфликта, который произошел 23 января на Заставской улице, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В отдел для разбирательства были доставили обе стороны конфликта, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее правоохранители пресекли дорожный конфликт.

По словам очевидцев, к дому 24 прибыло более десятка машин полиции и «скорой». Чуть позже поступила подробная информация о случившемся от правоохранительных органов. Выяснилось, что около 9 часов вечера в полицию Московского района поступило сообщение о конфликте группы мужчин.

К месту инцидента сразу же отправились наряды полиции, которыми и был пресечен конфликт. По предварительной информации, инициатором случившегося стал водитель автомобиля Porsche, который выехал на тротуар.

Всего в перепалке были задействованы 12 человек, медпомощь никому не понадобилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на участке был заблокирован проезд из-за скопления машин полиции и скорой помощи. Очевидцы также поделились фотографиями с места происшествия.