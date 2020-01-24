На стройке на Пулковском шоссе нашли снаряд времен ВОВ

На стройке на Пулковском шоссе нашли снаряд времен ВОВ
Снаряд. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Московском районе нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас калибром 122 мм обнаружили 23 января во время проведения земляных работ на строительной площадке у дома 71 на Пулковском шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Силами Западного военного округа опасная находка была вывезена для дальнейшего уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Старо-Паново под Петербургом нашли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Все они находились в состоянии сильной коррозии.

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