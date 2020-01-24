ДТП на перекрестке Комсомола и Арсенальной остановило движение трамваев

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Утром 24 января в Калининском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, водители не поделили проезжую часть на перекрестке улицы Комсомола и Арсенальной.

«ДТП на перекрёстке Комсомола и Арсенальной улице. Стоят на трамвайных путях и соответственно встали и трамваи в обе стороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, ДТП произошло прямо на трамвайных путях и спровоцировало пробку. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.