ДТП на перекрестке Комсомола и Арсенальной остановило движение трамваев

Утром 24 января в Калининском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Как сообщили очевидцы, водители не поделили проезжую часть на перекрестке улицы Комсомола и Арсенальной.
«ДТП на перекрёстке Комсомола и Арсенальной улице. Стоят на трамвайных путях и соответственно встали и трамваи в обе стороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
По словам очевидцев, ДТП произошло прямо на трамвайных путях и спровоцировало пробку. О пострадавших не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.