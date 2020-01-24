Прохожий получил удар ножом на Стачек

Пострадавшего увезли на скорой в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Пострадавшего увезли на скорой в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции задержали мужчину, который ударил ножом прохожего во время ссоры на Стачек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 17 января. Потерпевший рассказал, что у дома 118 по проспекту Стачек во время возникшего внезапно конфликта неизвестный ударил его ножом, после чего сбежал с места происшествия.

Пострадавшего увезли на скорой в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков.