Полиция задержала подозреваемых в краже иномарок на юго-западе Петербурга

В Петербурге задержаны трое мужчин, подозреваемых в краже иномарок на юго-западе. На их след полиция вышла после угона Nissan Almera.

О краже Nissan Almera 14 января сообщила менеджер косметической фирмы. Женщина заявила, что неизвестные угнали её авто на улице Маршала Говорова.

Обнаружить иномарку удалось 22 января на парковке торгового центра на улице Васи Алексеева. По подозрению полиция задержала трех мужчин в возрасте от 35 до 45 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Один из них работает такелажником на судостроительном заводе. Двое других нигде не работают и прежде были судимы за кражи.

По данным правоохранителей, один из мужчин похитил автомобиль, второй — купил за 100 тыс. рублей, а третий — «перебил» номера.

В гараже на улице Возрождения полиция нашла оборудование для изменения номерных агрегатов, заготовку ключей и два набора головок, также называемых «шарашками».

«Впоследствии новый незаконный владелец переделанной машины планировал поставить ее на учет», — уточнили в МВД.

Подозреваемые в содеянном сознались и дали явку с повинной. Позднее, была установлена причастность мужчин к краже Kia Rio на улице Зайцева. Автомобиль был угнан в декабре 2019 года.

Один из подозреваемых задержан. Двое других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по статьям «кража» и «подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». Полиция проверяет причастность подозреваемых к другим автоугонам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино задержали мужчину, подозреваемого в краже каршеринга.