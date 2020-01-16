Полиция задержала угонщика каршеринга в Колпино

В Колпино задержали мужчину, неправомерно завладевшим автомобилем каршеринга в Пушкине.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный похитил автомобиль BMW, принадлежащий каршеринговой компании, от дома №4 по улице Гусарской в Пушкине. Нарядом ДПС в половину второго ночи был задержан указанный автомобиль на перекрестке улиц Новгородской и Красной в Колпино. За рулем авто находился безработный 37-летний мужчина.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные в Петербурге угнали машину, угрожая оружием. Полицейские обнаружили машину в деревне Лаголово на Садовой улице.