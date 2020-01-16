Неизвестные в Петербурге угнали машину, угрожая оружием

Неизвестные в Петербурге угнали машину, угрожая оружием
Преступников разыскивают. Фото:pixabay.com

У торгового комплекса «Елизаровский» неизвестные похитили автомобиль. Все произошло 15 января.

О случившемся стало известно после обращения гражданина Азербайджана в правоохранительные органы с заявлением об угоне его иномарки. Мужчина рассказал, что три неизвестных кавказца угнали машину, угрожая пассажиру на пассажирском сидении предметом, напоминающим оружие.

Полицейские обнаружили машину в деревне Лаголово на Садовой улице.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

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