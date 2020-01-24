Во время проверки документов неадекватный водитель ВАЗ признался, что хранит 100 г мефедрона

Сотрудники полиции нашли у водителя ВАЗ-21101 не менее 100 граммов наркотиков на Гостилицком шоссе.

Сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. Во время разговора им показалось, что мужчина ведет себя неадекватно.

«При этом на вопрос, хранит ли он при себе запрещенные вещества, мужчина ответил утвердительно и пояснил, что запрещенные вещества хранит в салоне автомобиля»,- рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Под передним сиденьем у него нашли пакетик с порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон весом 100 г. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель села Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти обвиняется в покушении на убийство, грабеже и торговле наркотиками. По версии следствия, 12 мая 2019 года 25-летний злоумышленник находился в квартире своей избранницы в городе Тосно.