У ТРК «Лето» угнали Land Cruiser гендиректора за 2,3 миллиона

Угон произошел на парковке у ТРК "Лето". Фото: google maps

Угон произошел на парковке у ТРК "Лето". Фото: google maps

В Московском районе угнали Toyota Land Cruiser Prado 150 стоимостью 2,3 млн рублей. Машина принадлежит 64-летнему директору одной из петербургских организаций.

Как стало известно gazeta.spb.ru, кража произошла 22 января с 16:15 до 16:30. За 15 минут неизвестные угнали автомобиль с парковки у ТРК «Лето» на Пулковском шоссе.

Владелец авто обратился в полицию. Стоимость Land Cruiser он оценил в 2,3 млн рублей.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с парковкой торгового комплекса. Злоумышленник разыскивается. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали троих мужчин, подозреваемых в краже иномарок на юго-западе. Они могут быть причастны к угону Nissan Almera на улице Маршала Говорова и Kia Rio на улице Зайцева.