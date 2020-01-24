Извращенец домогался до подростка в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали безработного жителя Ленобласти. Он подозревается в совращении несовершеннолетнего.

Следствие считает, что осенью прошлого года мужчина позволил себе развратные действия сексуального характера по отношению к мальчику 2005-го года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемый был задержан недалеко от дома №7 по улице Кржижановского.

Возбуждено уголовного дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти неизвестный изнасиловал бабушку и отнял у нее тысячу рублей. Женщина шла на работу в больницу, когда на нее напал преступник.