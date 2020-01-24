На Дыбенко столкнулись иномарка, каршеринг и фура

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 24 января в Невском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat, машины сервиса каршеринга и фуры произошло.

Как сообщили очевидцы, водители не поделили проезжую часть на пересечении улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта. «Стукнулись фура, Пассат и каршеринг на перекрестке Дыбенко и Дальневосточного проспекта», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

После столкновения, легковушка вылетела с проезжей части у пешеходного перехода. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.