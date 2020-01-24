В Петербурге злостный нарушитель ПДД заплатил 51 штраф

В Петербурге злостный нарушитель ПДД заплатил 51 штраф
Приставы взыскали 51 штраф с нарушителя. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Житель Петербурга, любящий быструю езду, накопил 51 административный штраф ГИБДД. Деньги с него взыскали в принудительном порядке.

Мужчина часто разъезжал по городу на большой скорости, что неоднократно фиксировали камеры. Свою машину он при этом нередко парковал с нарушениями.

За нарушения ПДД автомобилист получил 51 штраф. Общая сумма задолженности составила 46 тыс. 500 рублей. Однако погашать её он не спешил, сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу. Денег на банковских счетах мужчины не наблюдалось.

Судебные приставы установили, что нарушитель — индивидуальный предприниматель. После чего сумма была взыскана из его зарплаты. Задолженность полностью погашена. Исполнительное производство окончено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга оплатил сразу 86 штрафов ГИБДД за нарушения правил дорожного движения.

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