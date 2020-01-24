ДТП заблокировало проезд на перекрестке Корякова и Варваринской

ДТП заблокировало проезд на перекрестке Корякова и Варваринской
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Фото: vk.com/spb_today

Утром 24 января произошло ДТП, в результате которого проезд на перекрестке улиц Корякова и Варваринской оказался заблокирован.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли реанимация и сотрудники ДПС.

«Когда люди гоняют по деревенским улочкам, не сбавляя скорость на перекрестках… Проезд частично заблокирован, но самые смелые объезжают по канаве»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.

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