Массажиста три раза ударили ножом из-за брошенного окурка на Стачек

Место происшествия на проспекте Стачек. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Место происшествия на проспекте Стачек. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге госпитализировали 51-летнего мужчину, работающего врачом-массажистом в детском саду. Он получил три удара ножом после того, как сделал замечание курильщику.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, конфликт произошел у дома 118 на проспекте Стачек. Массажист находился в своем автомобиле Ford Focus, когда неизвестный прохожий бросил окурок в лобовое стекло иномарки.

«На сделанное замечание курильщик три раза ударил ножом в левый бок водителя, а затем скрылся», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 47-летний инженер из Петербурга. Мужчина сознался в содеянном и заявил, что ударил оппонента ножом «случайно».

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.