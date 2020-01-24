Покупатели разгромили последний магазин Spar в Петербурге

Последний магазин Spar окончательно прекратил свою работу. Он продолжал реализовывать товары после официального закрытия.

«Были там, зашли купить бытовую химию. Она действительно дешевле на 50%, только нужно смотреть сроки – там есть реально древние. Народу немного, продукты брать не советую – вокруг помойка», — сообщили очевидцы ситуации в группе «Детскосельский онлайн»

Данный гипермаркет расположен в микрорайоне Славянка. В магазине ввели 70% скидку на оставшиеся товары. Люди раскупали продукты, превратив магазин в настоящий хаос. По гипермаркету были разбросаны товары, люди ходили по еде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе мужчина избил пожилого сотрудника гипермаркета. Между 70-летним работником магазина и посетителем произошел конфликт, который перерос в драку.