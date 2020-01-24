Леонбласть встретит выходные мокрым снегом и порывистым ветром

В ближайшие выходные в Ленобласти будет довольно холодно. Фото: pixabay.com

В ближайшие выходные в Ленобласти будет довольно холодно. Фото: pixabay.com

В грядущую субботу метеорологи предсказывают жителям Ленинградской области похолодание, которое будет сопровождаться мокрым снегом и ветром.

Возможно, зима в Ленинградской области все-таки постепенно вступает в свои права. Завтра, 25 января, в регионе будет облачно. В большинстве районов стоит ожидать небольшого снегопада, который, вероятнее всего, перейдет в мокрый снег.

Кроме того, жителей Ленобласти ждет порывистый ветер, скорость которого будет достигать 5-18 метров в секунду. В течение дня температура за окном будет колебаться от -3 до +2 градусов тепла. Такой перепад может привести к образованию гололедицы, в связи с чем автомобилистов призывают быть предельно осторожными на дорогах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению синоптиков, средняя температура в России в течение февраля будет превышать норму на 1,5-4 градуса.