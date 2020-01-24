Поездка на «Аллегро» может стать дешевле по вторникам

Поездка на &#171;Аллегро&#187; может стать дешевле по вторникам
Предложение распространяется на поезда, отправляющиеся с 29 марта по 24 октября 2020 года. Фото: Baltphoto

Билеты на поезд «Аллегро», курсирующий между Петербургом и Хельсинки, с отправлением по вторникам можно будет приобрести со скидкой 64%.

Раньше подобные условия распространялись только на рейсы, отправляющиеся с пятницы по понедельник. В пятницу, 24 января, РЖД объявили о том, что теперь акция действует и на поезда, уезжающие по вторникам. Специальный тариф распространяется при оформлении билета за 90-14 дней до отправления.

Отметим, что, с учетом акционной скидки, цены на билеты во 2-й класс «Аллегро» начинаются от 29 евро, в 1-й класс — от 69 евро. Дети в возрасте от 6 до 17 лет могут рассчитывать на дополнительную скидку 30%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в прошлом году «Аллегро» перевез рекордное число пассажиров. В течение 2019 года пассажиропоток стал больше на 16% и превысил 555 тысяч человек.

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