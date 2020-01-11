За 2019 год «Аллегро» установил рекорд по количеству пассажиров

Популярность железнодорожного маршрута между Россией и Финляндией становится все выше, причем не только среди россиян, но и среди иностранцев.

В течение 2019 года пассажиропоток состава «Аллегро» курсирующего между Петербургом и Хельсинки, увеличился на 16% и составил более 555 тысяч путешественников. Это рекордная цифра с момента запуска маршрута в 2010 году. Половина пассажиров — граждане РФ, еще треть — жители Финляндии, 20% — туристы из других стран.

Новый московский поезд «Лев Толстой», следующий из столицы в Финляндию, также стремительно набирает популярность. За прошедший год им воспользовались на 19% путешественников больше, итоговая цифра составила более 80 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «американка» перевезла более пяти тысяч пассажиров за два месяца работы.