Туристический ретротрамвай прокатил более тысячи пассажиров в Петербурге

Ретротрамвай. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»
Ретротрамвай. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Трамвайный маршрут ретротрамвая «Первый туристический» (Т1) перевозил жителей и гостей Петербурга все новогодние выходные, начиная со второго января.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс», за первый месяц своей работы (с 6 ноября по 6 декабря) туристический трамвай перевез 3,2 тысячи человек. В на каникулах он показал Северную столицу с необычного ракурса более 1,2 тыс. человек.

Всего за праздничные дни, со 2 по 8 января, ретротрамвай выезжал на маршрут почти 30 раз. Наибольшей популярностью пользовались рейсы 2 и 7 числа, когда каждый трамвай перевозил более 60 человек общей сложностью. Гости Петербурга также оценили новый городской бренд, рассказав о своих впечатлениях в книге отзывов.

«Большое спасибо за поездку по вечернему Санкт-Петербургу…», — написали туристы из Мордовии.

В ведомстве отметили, что маршрут ретротрамвая «Т1» будет работать до 12 января включительно. Профилактические работы, которые обычно проводятся каждый понедельник месяца, перенесли на 13 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туристический ретро-трамвай в Петербурге перевез более 3 тыс. пассажиров за месяц.

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