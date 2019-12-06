Туристический ретро-трамвай в Петербурге перевез более 3 тыс. пассажиров за месяц

Туристический ретро-трамвай в Петербурге перевез более 3 тыс. пассажиров за месяц
Ретро-трамваи в Петербурге. Фото: electrotrans.spb.ru

На петербургском ретро-трамвае прокатились 3141 пассажир в течение одного месяца, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщает Смольный, трамвай каждый день отправляется из Музея городского электротранспорта на Васильевском острове и возит туристов до Тучкова моста, потом следует по Кронверкскому проспекту до набережной Лебяжьей Канавки. Затем трамвай едет по Садовой улицы до площади Тургенева и заканчивает маршрут на площади Стачек.

В Петербурге уже завершают строительство еще одного ретро-трамвая, а в следующем году построят третий вагон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ретро-трамвай «Первый туристический» отправится в путь в Петербурге. Люди смогут покататься на легендарной «Американке», которую так любили ленинградцы.

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