Туристический ретро-трамвай в Петербурге перевез более 3 тыс. пассажиров за месяц

На петербургском ретро-трамвае прокатились 3141 пассажир в течение одного месяца, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщает Смольный, трамвай каждый день отправляется из Музея городского электротранспорта на Васильевском острове и возит туристов до Тучкова моста, потом следует по Кронверкскому проспекту до набережной Лебяжьей Канавки. Затем трамвай едет по Садовой улицы до площади Тургенева и заканчивает маршрут на площади Стачек.

В Петербурге уже завершают строительство еще одного ретро-трамвая, а в следующем году построят третий вагон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ретро-трамвай «Первый туристический» отправится в путь в Петербурге. Люди смогут покататься на легендарной «Американке», которую так любили ленинградцы.