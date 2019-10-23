Ретротрамвай «Первый туристический» отправится в путь в Петербурге

Ретротрамвай &#171;Первый туристический&#187; отправится в путь в Петербурге
На "Американке" первыми прокатятся лучшие работники предприятия. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Люди смогут покататься на легендарной «Американке», которую так любили ленинградцы.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Премьерный рейс состоится 25 октября – в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. На «Американке» первыми прокатятся лучшие работники предприятия. Конечно, это не те самые трамваи, на которые ездили во времена СССР, но внешне они очень похожи на исторический вагон ЛМ-33. Реплики соответствуют правилам безопасности, так что на них можно путешествовать без опаски.

Есть мнение, что туристический маршрут станет новым брендом Санкт-Петербурга наряду с Эрмитажем и Мариинским театром. Катаясь на «Американке», можно будет увидеть шесть мостов и 500 достопримечательностей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дальневосточный стоит в пробке из-за ДТП с трамваем.

ГУП «Горэлектротранс» первый туристический трамвай
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Ретротрамвай «Первый туристический» отправится в путь в Петербурге
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