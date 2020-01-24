На телеэкраны в феврале вернется «Слабое звено»

Спустя двенадцать лет шоу «Слабое звено» возвращается на экраны. Вести его продолжит трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

Премьеру шоу анонсировал телеканал «Мир». Первый выпуск выйдет на экраны 14 февраля.

Съемки новых выпусков стартовали после новогодних праздников. До конца года канал планирует отснять 32 эпизода.

Набор участников продолжается. Желающие встретиться лицом к лицу с Марией Кисилевой могут оставить заявку на сайте телеигры.

Шоу «Слабое звено» — российский аналог британской телеигры The Weakest Link. Передача выходила на российские телеэкраны с 2001 по 2008 год. В разное время шоу вели Мария Кисилева и Николай Фоменко.

По правилам игры, команда из восьми незнакомых людей отвечает на вопросы ведущего и пытается заработать денежный приз. Время каждого раунда ограничено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ведущий ток-шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев опроверг сообщения об уходе с «Первого канала».