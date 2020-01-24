В Кингисеппе сильный ветер погнул крест на Екатерининском соборе

В Кингисеппе сильный ветер едва не сорвал крест с Екатерининского собора. От сильного порыва конструкция на куполе храма согнулась у основания.

Все произошло в среду, 22 января. Очевидцы рассказали в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что ветер согнул крест среди ночи. Они также добавили, что на куполе конструкции образовалась крупная вмятина.

«На калитке объявление «24-25 храм закрыт»», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Екатерининский собор был создан в 1764—1782 годах. В настоящее время он находится на реставрации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о спасании двух школьниц в Шлиссельбурге. Девочки провалились под лед и начали звать на помощь.