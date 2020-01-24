В Шлиссельбурге прохожий спас двух школьниц, провалившихся под лед

Мужчина рассказал, что там было не глубоко, но девочкам не хватило сил, чтобы выбраться самостоятельно. Фото: pixabay

Мужчина рассказал, что там было не глубоко, но девочкам не хватило сил, чтобы выбраться самостоятельно. Фото: pixabay

В Шлиссельбурге две девочки провалились под лед канала. На помощь школьницам пришел местный житель, который выгуливал собак неподалеку.

Все произошло у берега Малоневского канала. Девочки зашли слишком далеко, в результате чего проварились. Самостоятельно выбраться из воды у них не получилось, тогда они начали звать на помощь. В это время мимо проходил мужчина с двумя собаками.

Как сообщает 47news, местный житель Игорь рассказал, что не сразу увидел девочек. Вначале он услышал крики, после чего бросился на помощь.

Мужчина пошел в воду и вытащил девочек, после чего они побежали домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о двух детях, которые провалились под лед в Подольске. Прогулка закончилась трагедией.