Двое детей провалились под лед и погибли

Они прогуливались по территории частного дома, когда произошла трагедия.

Все случилось 11 января в Подольске. Новостью делятся РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Московской области. Двое детей вместе с родителями гостили у родственников. Их отпустили погулять по придомовой территории – по неосторожности мальчики провалились под лед на пруду и погибли, так и не дождавшись помощи родителей.

«Проведение проверочных мероприятий поручено подольской городской прокуратуре. Надзор за процессуальной проверкой, проводимой следственным органом, обеспечивается»,

— говорится в сообщении.

Более никаких подробностей не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели наградили 16-летнюю школьницу, спасшую детей, провалившихся под лед Дудергофского канала.