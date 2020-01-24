Депутат из Всеволожска подозревается в многомиллионной взятке

По версии следствия, все происходило с июля 2017 года по июль 2018 года. Фото: pixabay

По версии следствия, все происходило с июля 2017 года по июль 2018 года. Фото: pixabay

В Ленобласти задержали экс-заместителя главы администрации муниципального образования Всеволожска. Мужчина подозревается в получении крупной взятки.

По версии следствия, преступные действия происходили с 2017 года по 2018 год. Подозреваемый, являясь замглавы администрации по безопасности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», получал деньги от предпринимателя. Предполагается, что взятки он брал лично или через посредника.

Как сообщили в пресс-службе СК России по региону, общая сумма полученных средств достигла более 4,9 млн рублей.

Правоохраниетели провели ряд обысков, в результате которых были изъяты некоторые электроносители и документы, представляющие интерес для расследования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте главы МВД республики Коми. Его обвинили в получении взятки.