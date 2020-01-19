Главу МВД республики Коми арестовали за взятку

Главу управления МВД по республике Коми Виктора Половникова Сыктывкарский городской суд арестовал на месяц по обвинению в получении взятки.

Министр внутренних дел по республике Коми обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Деньги ему предлагал предприниматель, находившийся под стражей по обвинению в мошенничестве и других преступлениях. Мужчина предложил Половникову 25 миллионов рублей за смягчение наказания.

В результате руководителя МВД оставят в СИЗО до 17 февраля 2020 года, хотя защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте, пишет РИА Новости. Отметим, что Половников занимал свой пост с мая 2015 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице задержали сотрудника столичной адвокатской конторы, который подозревается в посредничестве при получении взятки.