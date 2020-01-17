В Петербурге задержали адвоката во время получения взятки для работников суда

Юриста из Адвокатской конторы Москвы подозревают в посредничестве во взяточничестве. Задержанному адвокату грозит до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, подозреваемый предложил своему клиенту дать взятку сотрудникам суда в размере 16 миллионов рублей, которую он мог бы передать. Такую сумму адвокат назвал за выгодное для предпринимателя решение, принятое Девятым арбитражным апелляционным судом в Петербурге.

Другому бизнесмену этот же юрист предложил дать суду взятку в 9 миллионов рублей и в этой ситуации вновь выступил посредником. В четверг, 16 января, преступника задержали сотрудники петербургского ФСБ в момент получения средств для передачи взятки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу.

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