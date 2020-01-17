Сотрудник клининга попал под статью за скользкие ступени на станции Колпино

Сотрудник клининга попал под статью за скользкие ступени на станции Колпино
Женщина получила травму на неубранной лестнице. Фото: pixabay.com

В Петербурге начальник участка клининговой компании стал фигурантом уголовного дела. Причиной этого стала неубранная лестница на станции Колпино. Одна из пассажирок подскользнулась на ступенях и получила травму головы.

По данным следствия, между клининговой компанией и ОАО «РЖД» заключен договор на уборку пассажирских обустройств, в том числе ж/д станции Колпино.

«Ответственность по выполнению несет начальник участка», — сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Начальник, как считает следствие, не организовал уборку наледи и снега на станции. В результате женщина, следуя к поезду, поскользнулась на ступенях и упала. Пассажирка ударилась головой и получила ушибленную рану затылка. Это расценивается как легкий вред здоровью.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге инвалид, получивший перелом на скользкой лестнице, отсудил у ТСЖ 100 тыс. рублей.

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