Борьба с эпидемией стала одной из тем гала-концерта Медиакорпорации Китая

На площадке Российско-Китайского бизнес-парка состоялась трансляция гала-концерта в честь китайского Нового Года. Единственным не отрепетированным эпизодом новогоднего концерта стало стихотворение «Любовь — это мост», посвященное теме борьбы с эпидемией нового вируса.

В пятницу, 24 января, сцена новогоднего концерта о борьбе с эпидемией растрогала всех во время прочтения стихотворения «Любовь — это мост».

«Вы в безопасности, 1,4 миллиарда человек в безопасности! Мы должны победить в борьбе с эпидемий!»

Эти строки строки отразили твердую волю жителей города Ухань и усилия врачей в спасении пострадавших во время атаки вируса.

Гала-концерт вошел в жизнь китайцев в начале 1983 года. Каждый год он проходит с неизменным успехом и пользуется большой популярностью у зрителей. Грандиозный гала-концерт также был включен в книгу рекордов Гиннесса по количеству телезрителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что китайцы активно скупают маски в аптеках Петербурга.