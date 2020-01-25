В Ленобласти сгорел дачный дом

В Ленинградской области в Парголово в ночь на субботу, 25 января, произошло ЧП. Там сгорел дом.

В СНТ «Климовец» сгорел дом. Огонь охватил площадь в 48 квадратных метров.

Причины произошедшего неизвестны, сообщают 78.ru. В пожаре никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что пенсионер из Московского района Петербурга стал жертвой кражи крупной суммы денег. О случившемся стало известно 13 января. Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал, что малознакомая женщина попросила у него 260 тысяч рублей.