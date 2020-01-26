Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник на Московском шоссе

Под утро 26 января в Пушкинском районе произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Московском шоссе, на территории Московской Славянки. Свидетели происшествия опубликовали фото с места событий в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте». По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения в Выборгском районе Северной столицы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.