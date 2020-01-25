На Проспекте Просвещения маршрутка сбила женщину

"Причём бежала и видела, что на неё едет маршрутка))) И все-равно не остановилась! Я из окна видела все", - пишет пользовательница Сети. Фото: vk.com/spb_today

"Причём бежала и видела, что на неё едет маршрутка))) И все-равно не остановилась! Я из окна видела все", - пишет пользовательница Сети. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Просвещения в Выборгском районе Северной столицы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Инцидент произошел днем в субботу, 25 января. О случившемся рассказали свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На пешеходном переходе на проспекте Просвещения маршрутка сбила женщину. На фото видно, что медики увозят её на машине реанимации.

При этом автор публикации отмечает, что пострадавшая виновата сама, так как перебегала дорогу на красный свет. Женщина, попавшая под машину, утверждает, что не нарушала правил дорожного движения. В комментариях к записи также нашлась свидетельница ДТП, которая согласна с автором.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Туристской улице задержали нетрезвого автослесаря, который, не имея прав, управлял автомобилем клиента.