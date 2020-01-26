Строящееся здание горело на Соловьиной улице

В ночь на 26 января в Приморском районе произошел крупный пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 1:10. На Соловьиной улице, 13 горело двухэтажное строящееся деревянное здание на площади 600 квадратных метров.

Пожару присвоили номер сложности №1-бис. В ликвидации пожара участвовали 46 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Справиться с огнем удалось в 2:07.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 24 января к ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Петербурге съехались пожарные и скорая. Причиной этого стало возгорание в подсобке, пояснили в администрации торгового комплекса.