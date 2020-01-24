Пожарные съехались к ТРК «Лето» из-за возгорания в подсобке

Пожарные съехались к ТРК &#171;Лето&#187; из-за возгорания в подсобке
Пожарные машины у ТРК "Лето". Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 24 января к ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Петербурге съехались пожарные и скорая. Причиной этого стало возгорание в подсобке, пояснили в администрации торгового комплекса.

В районе 1:37 в ТРК сработала пожарная сигнализация. Возгорание было обнаружено в подсобном помещении одного из магазинов.

Справиться с огнем удалось до приезда пожарных. Сотрудники службы безопасности ТРК устранили возгорание при помощи пожарных рукавов и огнетушителей.

На работу торгового комплекса ночное происшествие не повлияло. Магазины работают в обычном режиме.

«Администрация торгового комплекса прикладывает все усилия, чтобы устранить последствия возгорания в кратчайшие сроки», — сообщили в администрации ТРК «Лето».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на парковке у ТРК «Лето» очевидцы заметили пожарные машины и автомобили скорой помощи.

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Пожарные съехались к ТРК «Лето» из-за возгорания в подсобке