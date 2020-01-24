Очевидцы: На парковке ТРК «Лето» собрались пожарные машины и скорая

Очевидцы: На парковке ТРК «Лето» собрались пожарные машины и скорая
О причинах приезда бригады скорой помощи и пожарных машин неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 24 января очевидцы сообщили о скоплении пожарных машин и скорой .на задней парковке ТРК «Лето» в Московском районе Петербурга.

«На задней парковке ТРК «Лето» собрались несколько пожарных машин и скорая. Что произошло не ясно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О причинах приезда бригады скорой помощи и пожарных машин неизвестно. По мнению некоторых пользователей Сети, возможно, там проходят ночные учения у служб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Будапештской улице 15 спасателей тушили пожар в квартире. В результате возгорания пострадала пенсионерка.

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