Очевидцы: На парковке ТРК «Лето» собрались пожарные машины и скорая

О причинах приезда бригады скорой помощи и пожарных машин неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

О причинах приезда бригады скорой помощи и пожарных машин неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 24 января очевидцы сообщили о скоплении пожарных машин и скорой .на задней парковке ТРК «Лето» в Московском районе Петербурга.

«На задней парковке ТРК «Лето» собрались несколько пожарных машин и скорая. Что произошло не ясно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О причинах приезда бригады скорой помощи и пожарных машин неизвестно. По мнению некоторых пользователей Сети, возможно, там проходят ночные учения у служб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Будапештской улице 15 спасателей тушили пожар в квартире. В результате возгорания пострадала пенсионерка.