В Китае запретили торговлю дикими животными по стране из-за вспышки коронавируса

Китайское министерство сельского хозяйства и лесного управления запретило торговать дикими животными в стране из-за вспышки коронавируса.

В частности, торговля дикими животными запрещена на рынках, в супермаркетах, ресторанах и на платформах электронной торговли Китая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Кроме того, отмечается, что места, где разводят диких животных, должны быть изолированы, а перевозка таких зверей запрещена.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 56. Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 1975 человек.

Самый крупный город Центрального Китая — Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.