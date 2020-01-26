Мужчина под угрозой расправы похитил сигареты в магазине на Просвещения

В Петербурге неизвестный похитил выручку и сигареты в круглосуточном магазине на проспекте Просвещения, 34. Забрать товар ему удалось, угрожая продавцу.

Нападение произошло около четырех часов ночи 26 января. Мужчина вошел в магазин и, угрожая продавцу расправой, открыто похитил около 3 тыс. рублей выручки и коробку с блоками сигарет.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция принимает меры по розыску злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга у 49-летнего доставщика еды похитили набор роллов. Нападение произошло у парадной дома №22 по улице Танкистов. Ущерб оценивается в 2,3 тыс. рублей.